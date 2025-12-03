Embajada de EEUU en RD difunde alerta del FBI: buscan a dos peligrosos fugitivos

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana difundió dos afiches de búsqueda del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un esfuerzo por localizar a dos peligrosos fugitivos acusados de múltiples delitos graves en territorio estadounidense.

Los fugitivos buscados son: Tommy Demorizi y Zachary Sloan Thelusma.

Las autoridades de EE. UU, están ofreciendo una recompensa de US$10,000 por información que conduzca a la captura de uno de los individuos.

Es importante señalar que, aunque los afiches se hicieron públicos en el país, no se ha indicado que los sospechosos se encuentren en territorio dominicano.

Tommy Demorizi: Prófugo con recompensa

Uno de los fugitivos más buscados es Tommy Demorizi, quien está presuntamente vinculado a la organización delictiva "Wedding", liderada por Ryan James Wedding (quien también figura en la lista de prófugos del FBI).

Según el aviso oficial, Demorizi enfrenta serias acusaciones federales, con una orden de arresto emitida por un tribunal de California el 28 de octubre de 2025.

Los cargos en su contra incluyen, conspiración para distribuir y exportar cocaína y posesión con fines de distribución.

Asesinato y conspiración para cometer asesinato en conexión con una organización delictiva y delitos de drogas, influir, intentar influir o tomar represalias contra testigos, víctimas o informantes.

Las autoridades han emitido la advertencia de que Demorizi debe ser considerado armado y extremadamente peligroso.

Buscado: Zachary Sloan Thelusma

La segunda persona incluida en los afiches de búsqueda es Zachary Sloan Thelusma. Este individuo es buscado por las autoridades en el estado de Florida por cargos de asesinato en primer grado con un arma de fuego.

Las autoridades federales solicitan encarecidamente a la ciudadanía que, de poseer cualquier información sobre la localización de estos prófugos, se comunique de inmediato con el FBI o la Embajada de los Estados Unidos.

De acuerdo con el aviso, Thelusma, también conocido por el alias "ZAK", es requerido por su presunta participación en un tiroteo desde un vehículo en movimiento ocurrido el 19 de marzo de 2024 en Miramar, Florida, hecho en el que una persona murió.

El 2 de mayo de 2024, un tribunal del Décimo Séptimo Circuito Judicial del condado de Broward emitió una orden de arresto en su contra.

El afiche señala que es ciudadano estadounidense, de sexo masculino, cabello negro, ojos color café, 5 pies 10 pulgadas (1.78 metros) de estatura y un peso aproximado de 120 libras (54.4 kg).

Su fecha de nacimiento usada es el 4 de julio de 2001 y su lugar de nacimiento el estado de Florida. También se indica que pertenece a la raza negra.

El FBI ofrece una recompensa de hasta US$10,000 por información que permita ubicarlo y arrestarlo. Las autoridades advierten que debe considerarse armado y peligroso.

El aviso señala que la Oficina Regional del FBI en Miami colabora con el Departamento de Policía de Miramar en la investigación.

Las autoridades exhortan a cualquier persona con información a comunicarse con su oficina local del FBI, con la embajada o consulado estadounidense más cercano, o mediante el portal oficial tips.fbi.gov.