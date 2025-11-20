Dominicano Ed Winter es señalado como miembro de red de uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI

El miércoles Estados Unidos aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información del presunto narcotraficante canadiense Ryan Wedding, señalado como líder de la organización criminal conocida como "Wedding Criminal Enterprise", acusada de importar cocaína a Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, a partir del 7 de diciembre de 2011 y hasta el 28 de octubre de 2025, aproximadamente, en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, dentro del Distrito Central de California, en México, Colombia y Canadá, y otros lugares, los acusados, 10 arrestados y 11 bajo custodia, distribuyeron cinco kilogramos o más de cocaína, blanquearon dinero, intimidaron y asesinaron un testigo de la justicia, entre otros cargos.

Dentro del grupo de los arrestados el martes, figura el nombre de Edwin Basora-Hernández, de 31 años, alias “Edwin Hernández” o “Ed Winter” un dominicano, “residente en Canadá y artista de reguetón, era miembro y asociado de la organización criminal”.

De acuerdo a la justicia de Estados Unidos, Basora Hernández residente en Canadá y artista de reguetón, era miembro y asociado de la organización criminal. Proporcionó a otro acusado, nombrado como Tommy Demorizi, de 35 años y residente de Montreal, información del contacto de un testigo en este caso con el fin de que la organización criminal "Wedding Criminal Enterprise" pudiera localizarlo y asesinarlo.

Las autoridades de Estados Unidos creen que Tommy Demorizi se encuentra en República Dominicana.

El documento señala que el 20 de noviembre de 2024 o antes, un acusado de nombre Atna Ohna, 40 años, de Laval, Quebec, Canadá, reclutó a Tommy Demorizi para que se pusiera en contacto con Basora Hernández y obtuviera el número de teléfono celular de la víctima A. Este dominicano le proporcionó el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico de la víctima a cambio de entre aproximadamente 500 y 1000 dólares canadienses.

Además, días después, el 3 de diciembre de 2024 o antes, Ed Winter le informó al acusado Tommy Demorizi que las autoridades policiales canadienses se habían puesto en contacto con él para hablar sobre esa víctima.

“Conspiraron para matar intencionalmente y aconsejaron, ordenaron, indujeron, procuraron y causaron la muerte intencional de otra persona, a saber, la Víctima A, y dicha muerte se produjo”, dice la acusación.

Esta persona fue abatida a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero de 2025.

Además de la venta de 5 kilogramos o más de cocaína, el grupo está acusado de realizar transacciones financieras que afecten al comercio interestatal e internacional, sabiendo que los bienes involucrados representaban el producto de alguna actividad ilícita.

Ed Winter

Esto dice la biografía de las redes de Edwin Basora-Hernández: “Edwin Basora, conocido artísticamente, como Ed Winter, es cantante compositor, y DJ de reggaetón y música urbana, originario de República Dominicana. Nacido el 3 de enero de 1994, inició su trayectoria musical en 2017, a los 24 años, con el lanzamiento de su premier sencillo, “Por favor”, el 8 de diciembre del 2017. Desde entonces, Ed Winter ha desarrollado una carrera multifacética dentro de la escena musical, cambinando su talento como productor y DJ con su faceta de artista urbano”.