Dominicano Ed Winter es señalado como miembro de red de uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI
Las autoridades de Estados Unidos creen que Tommy Demorizi se encuentra en República Dominicana.
El miércoles Estados Unidos aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información del presunto narcotraficante canadiense Ryan Wedding, señalado como líder de la organización criminal conocida como "Wedding Criminal Enterprise", acusada de importar cocaína a Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, a partir del 7 de diciembre de 2011 y hasta el 28 de octubre de 2025, aproximadamente, en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, dentro del Distrito Central de California, en México, Colombia y Canadá, y otros lugares, los acusados, 10 arrestados y 11 bajo custodia, distribuyeron cinco kilogramos o más de cocaína, blanquearon dinero, intimidaron y asesinaron un testigo de la justicia, entre otros cargos.
Dentro del grupo de los arrestados el martes, figura el nombre de Edwin Basora-Hernández, de 31 años, alias “Edwin Hernández” o “Ed Winter” un dominicano, “residente en Canadá y artista de reguetón, era miembro y asociado de la organización criminal”.
De acuerdo a la justicia de Estados Unidos, Basora Hernández residente en Canadá y artista de reguetón, era miembro y asociado de la organización criminal. Proporcionó a otro acusado, nombrado como Tommy Demorizi, de 35 años y residente de Montreal, información del contacto de un testigo en este caso con el fin de que la organización criminal "Wedding Criminal Enterprise" pudiera localizarlo y asesinarlo.
El documento señala que el 20 de noviembre de 2024 o antes, un acusado de nombre Atna Ohna, 40 años, de Laval, Quebec, Canadá, reclutó a Tommy Demorizi para que se pusiera en contacto con Basora Hernández y obtuviera el número de teléfono celular de la víctima A. Este dominicano le proporcionó el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico de la víctima a cambio de entre aproximadamente 500 y 1000 dólares canadienses.
Además, días después, el 3 de diciembre de 2024 o antes, Ed Winter le informó al acusado Tommy Demorizi que las autoridades policiales canadienses se habían puesto en contacto con él para hablar sobre esa víctima.
“Conspiraron para matar intencionalmente y aconsejaron, ordenaron, indujeron, procuraron y causaron la muerte intencional de otra persona, a saber, la Víctima A, y dicha muerte se produjo”, dice la acusación.
Esta persona fue abatida a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero de 2025.
Además de la venta de 5 kilogramos o más de cocaína, el grupo está acusado de realizar transacciones financieras que afecten al comercio interestatal e internacional, sabiendo que los bienes involucrados representaban el producto de alguna actividad ilícita.
Ed Winter
Esto dice la biografía de las redes de Edwin Basora-Hernández: “Edwin Basora, conocido artísticamente, como Ed Winter, es cantante compositor, y DJ de reggaetón y música urbana, originario de República Dominicana. Nacido el 3 de enero de 1994, inició su trayectoria musical en 2017, a los 24 años, con el lanzamiento de su premier sencillo, “Por favor”, el 8 de diciembre del 2017. Desde entonces, Ed Winter ha desarrollado una carrera multifacética dentro de la escena musical, cambinando su talento como productor y DJ con su faceta de artista urbano”.