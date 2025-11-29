Vuelos operan con normalidad en RD tras advertencia de Airbus sobre radiación solar

La empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom reveló que las operaciones de vuelos nacionales e internacionales se desarrollan con normalidad, por sus aeropuertos a pesar de la alerta global emitida por Airbus de que la radiación solar podría interferir con los sistemas computarizados de control de vuelo de las aeronaves.

Hablando en ese sentido, el director corporativo de comunicación de Aeropuertos Dominicanos XXI Aerodom, Luis Jose López dijo la situación no ha afectado ningunas de las operaciones de vuelos que se originan por sus aeropuertos.

"Todos los vuelos de este sábado están confirmados y gran parte de ellos ya han salido y otros aterrizados en el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, sin ningún contratiempo", expreso López.

Aclaró, sin embargo, que es probable que en las próximas horas se produzcan algunas afectaciones, pero que las autoridades hacen los esfuerzos necesarios para minimizar las mismas, enfatizó.

Expresó, asimismo, que Aerodom, mantiene comunicaciones fluidas con los operadores y representantes de las líneas aéreas ante posibles cambios que se pudieran registrar en lo adelante y para mantener orientada a los pasajeros.

De acuerdo con los detalles, la alerta de Airbus se produce luego de detectar que la radiación solar extrema podría comprometer los sistemas de vuelo y el control de las aeronaves en ciertos modelos.

En ese orden, el fabricante recomendó realizar un mantenimiento inmediato a unas 6,000 unidades pertenecientes a las series A319, A320 y A321.

Mientras que el hecho que ocasionó la alerta ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando el vuelo 1230 de JetBlue, operado con un Airbus A320 en la ruta Cancún–Newark, experimentó un brusco descenso de altitud.

La tripulación debió realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, donde unas 15 personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Miles de aviones Airbus están normalizando sus servicios aéreos, según las autoridades, después de que cancelaran sus vuelos durante horas tras una advertencia de que la radiación solar podría interferir con los sistemas computarizados de control de vuelo.

El gigante fabricante aeroespacial europeo informó que alrededor de 6.000 aeronaves A320 fueron afectadas, con la mayoría necesitando una rápida actualización de software. Unos 900 aparatos más antiguos necesitarán reemplazar sus computadores.

El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, anunció que "no hubo contratiempos" en la actualización de más de 5.000 aviones. "Menos de 100 aeronaves" todavía necesitan actualizarse, le había dicho Airbus, según los medios locales.

"Las actualizaciones de software ya fueron implementadas virtualmente durante la noche en todos los dispositivos", explicó Tabarot.