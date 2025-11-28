Chen Luning dice declaraciones de Leah Campos de combatir influencia china en RD es injerencia

El embajador de China en República Dominicana, Chen Luning calificó como una injerencia a la soberanía diplomática de otros países, las declaraciones de la actual embajadora de Estados Unidos en la isla, Leah Campos, quien indicó, meses atrás, que combatirá influencia china si era nombrada como representante de Norteamérica en el país.

“Toda esa palabra de este tipo de menciones, en la práctica de la diplomacia y reglas internaciones, es una injerencia en la soberanía diplomática de otro país, tampoco es una práctica que debería emplear un diplomático profesional”, expresó el representante de la República Popular China.

Asimismo, resaltó que esas declaraciones no se corresponden con el sentir de la opinión pública, ni la voluntad política, debido a que el presidente Donald Trump se ha reunido con su homólogo Xi Jinping para reforzar las relaciones diplomáticas.

“No responde al sentir mayoritario de la opinión pública estadounidense, ni tampoco refleja la voluntad política, ni de la posición oficial de los altos niveles del gobierno del presidente Trump”, expresó a Listín Diario.

Las declaraciones de Campos se realizaron en mayo de este año, luego de su nominación por la Casa Blanca, como embajadora de Estados Unidos en República Dominicana.

“Espero ser, si se confirma mi nombramiento, un defensor positivo del alejamiento de la influencia maligna de China en la República Dominicana”, expresó Campos.

Además, en ese momento sostuvo que una de sus prioridades de ser nombrada embajadora era trabajar estrechamente con el Gobierno dominicano para fortalecer la seguridad fronteriza y frenar la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos.

Sumado a esto, prometió que se aunarían los esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.