Embajadora de EEUU en RD: La amistad entre nuestros países es fuerte y duradera

La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, aseguró este jueves que la amistad entre Washington y Santo Domingo “es fuerte y duradera”, recordando que ambos países han “enfrentando desafíos” y compartido “grandes logros”.

Campos ya inició sus funciones en Santo Domingo, después de que presentara el miércoles sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader en una ceremonia en el Palacio Nacional.

“Estoy convencida de que trabajando hombro con hombro seguiremos construyendo un futuro de prosperidad, seguridad y oportunidades para todos”, indicó la diplomática en audiovisual colgado en las redes sociales de la embajada estadounidense.

El video muestra a la embajadora recorriendo la Ciudad Colonial, visitando la Fortaleza Ozama, la Catedral Primada de América, y su residencia oficial.

Campos fue nominada al cargo en diciembre de 2024 por el presidente Donald Trump, y su llegada a Santo Domingo se produjo luego de un prolongado proceso en el Senado estadounidense.

Su llegada al país caribeño puso fin a un largo período sin representación diplomática titular en Santo Domingo: el puesto permanecía vacante desde la salida del exembajador Robin Bernstein en 2021.

“Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad y representar a mi nación ante un pueblo tan cercano y tan amigo”, dijo Campos.

Subrayó que su misión diplomática en República Dominicana, representando al presidente Trump, es “verdaderamente el honor” de su vida diplomática.

“Desde el primer momento, he sentido una conexión especial con el pueblo dominicano”, dijo.

Campos manifestó su deseo por recorrer el país, conocer su gente, su cultura, sus tradiciones.