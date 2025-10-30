Embajadora Leah Campos acude a eucaristía en la Catedral Primada de América

A su llegada al país la tarde de este jueves, Leah Francis Campos, designada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, realizó su primer acto público recibiendo la bendición de la iglesia católica.

Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) la tarde de este jueves, la embajadora acudió a la Catedral Primada de América para asistir a la eucaristía y recibir la bendición antes de asumir su posición como diplomática.

La embajada de Estados Unidos en el país comunicó que Francis Campos recalcó que era prioritario para ella que su primera parada fuera en la Catedral Primada de América.

“Madre y católica”, son de las palabras con las que la diplomática se describió cuando presentó su candidatura para el Noveno Distrito Congresional de Arizona en el año 2012.

Campos ocupará la vacante que desde el año 2021 permaneció sin titular, cuando Robin Bernstein, también republicana, concluyó su gestión.

Francis Campos fue juramentada el pasado 12 de octubre de 2025 en una ceremonia oficial en Washington, antes de emprender su viaje a Santo Domingo.

Es diplomática de carrera, con más de dos décadas de experiencia en relaciones internacionales y en programas de cooperación interamericana.

Antes de su designación, se desempeñó como asesora en temas de seguridad hemisférica y política exterior en el Departamento de Estado.