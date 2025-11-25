Fallece excónsul honorario Wilhelm Brouwer

El Consulado del Principado de Mónaco en la República Dominicana comunica el fallecimiento del señor Wilhelm Brouwer Spijkers.

El empresario, diplomático, y pilar fundamental del Bridge en el país, falleció en Santo Domingo el martes 25 de noviembre, tras haber presentado diversos quebrantos de salud.

De acuerdo con un comunicado, Wilhelm Brouwer fue, ante todo, un hombre de valores excepcionales: generoso con su tiempo, sencillo en su trato y profundamente comprometido con el desarrollo humano. Sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial durante su infancia en su natal Arnhem y Nimega de los Países Bajos.

Llegó a Santo Domingo en 1954 y el encanto de esta tierra lo cautivó para siempre.

Casado con la Sra. Sonia Altagracia Villanueva Sued de Brouwer desde el año 1979 y con quien procreó dos hijos, Alexander y Phillip Brouwer Villanueva.

Su pasión por la cultura y la educación ha dejado una huella imborrable en el país. Como presidente de APEC Cultural (2015-2017), donó un piano de cola que ha formado a generaciones de músicos.

Fundador y primer presidente del Club de Bridge de Santo Domingo, también impulso la Fundación Sinfonía como vicepresidente.

Sus artículos publicados en el Listín Diario revelaron su profunda sensibilidad hacia el quehacer cultural dominicano.

En el ámbito diplomático, sirvió como Cónsul General Honorario de Lituania desde 1995 y ejerció como Decano del Cuerpo Consular Acreditado en dos períodos (2001-2003 y 2007-2009). Recibió altas condecoraciones del gobierno de Lituania, entre ellas la Orden del Gran Duque de Gediminas de Lituania (Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordinas) también fue condecorado por el gobierno dominicano con la orden al mérito de Cristóbal Colón, otorgada por el expresidente Hipólito Mejía.

Por su labor ejemplar, recibió la distinción de Caballero de la Orden de Orange-Nassau, otorgada por el Rey Willem-Alexander de los Países Bajos, uno de los máximos reconocimientos a un ciudadano holandés. Fue Caballero Magistral de la Orden Militar y hospitalaria de Malta, y miembro de la Orden de Carlos V.

Su visión empresarial lo llevo a fundar Industrial Constructora (INDUCA) en 1956, empresa que empleo a más de 400 familias y se constituyó en industria puntera de carpintería de aluminio. También creo la Cámara Holandesa de Comercio y la Federación de Cámaras Europeas.

En 2010, el presidente Leonel Fernandez le otorgó la Ciudadanía Privilegiada mediante decreto No. 7-10 reconociendo su invaluable legado en la nación de lo acogió como suya.

Su velatoio será celebrado en la Parroquia San José de Calasanz el miercoles 26 de noviembre a las 9:00 a.m., y la misa de cuerpo presente a las 11:00 a.m. Su santo sepelio que tendrá lugar en el Cementerio Puerta del Cielo.