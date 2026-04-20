feliz ganador
Leidsa anuncia que llegó al millonario número 500
La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (LEIDSA) informó que con el ganador del premio de 37 millones en el sorteo del pasado sábado, surgió el millonario 500.
El ticket fue vendido en el punto de venta “Papelería Librería Porfirio”, ubicado en el municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.
En este mismo sorteo también resultó un ganador de 25 millones de pesos con el Súper Kino TV.
LEIDSA, tú única Loto, la fábrica de millonarios.