Abadina designa a Américo Celado y Odalis Sánchez en el 50 TBS Distrito

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) designó a los cronistas deportivos Américo Celado y Odalis Sánchez para trabajar en el Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026), que arribará a 50 años de celebración.

Celado, un reconocido cronista deportivo, analista y comentarista televisivo, radial y de prensa escrita, asumirá las riendas de la Dirección de Comunicaciones del 50 TBS Distrito 2026, mientras que Sánchez, fue ratificado en la Dirección de Prensa, décimo año seguido.

Las informaciones las dio el presidente de Abadina, Edwin Castillo (Tatico), quien destacó las cualidades profesionales y humanas de ambos cronistas, amantes del basket distrital.

Castillo resaltó que Celado es oriundo del sector de Villa Juana, con una trayectoria de 40 años en la crónica, donde ha sido editor deportivo del periódico El Caribe, y en la actualidad dirige, produce y conduce el programa de televisión Inside Deportivo, por CDN Canal 37.

Odalis Sánchez, fungirá nuevamente como director de Prensa de TBS Distrito.

De Sánchez dijo que es de Villa Duarte y Los Mameyes, con 25 años en la crónica escrita, redactor y editor de basket por casi 20 años del periódico El Nacional, y director de prensa de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y su selección nacional de mayores.

Señaló también que Celado es el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACDSD), y Sánchez, es el tesorero de ese gremio profesional de la prensa.

Pérez Feliz en seguridad

Otro anuncio importante de Castillo fue la designación del general de la Policía Nacional, Julio Ernesto Pérez Feliz, en la función de asesor de seguridad del 50 TBS Distrito 2026.

Sobre el general Pérez Feliz expresó que “esta asesoría en materia de seguridad, es un aspecto vital del torneo superior capitalino que nos da garantías de éxito”.

Estas tres designaciones se unen a las de Nelson Ramírez como Comisionado del 50 TBS Distrito 2026; Ramón Ceballos, director técnico; y Claudio Méndez, director Administrativo.

Los clubes participantes en el 50 TBS Distrito 2026 son los campeones Mauricio Báez, Los Prados, San Carlos, Huellas del Siglo, El Millón, San Lázaro, Rafael Barias y Bameso.

Castillo dijo que el TBS Distrito está previsto a celebrarse en el mes de agosto del 2026