Juez rechaza reproducción de testigos en fase preliminar del caso Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó el pedimento de una de las partes querellantes del caso Jet Set, que buscaba que el tribunal escuchara el testimonio de Gregory Adames.

El abogado Luis Aybar solicitó que en esta fase preliminar del juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, el tribunal admitiera el testimonio de su defendido, Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set.

De acuerdo al abogado, el testimonio de Adames era de vital importancia para justificar ante el tribunal el cambio de calificación jurídica en contra de los hermanos Espaillat.

Aybar declaró que en la acusación presentan discrepancias con el Ministerio Público en cuanto a la calificación jurídica de “homicidio voluntario y dolo eventual”.

“Vamos a solicitar al tribunal que se nos permita la reproducción de pruebas, principalmente una prueba testimonial, que es lo único que nos va a permitir a nosotros aquí diferenciar la acusación del Ministerio Público a la que nosotros presentamos. El Código prevé que el tribunal dispondrá la producción de esas pruebas, para nosotros es de vital importancia que se escuche ese testimonio para poder justificar ante usted el cambio de esa calificación jurídica”, expresó.

Ante este pedimento, tanto el Ministerio Público como otros querellantes se mostraron a favor. “No tenemos oposición a que se escuche dicho testimonio en esta audiencia”, declaró el órgano acusador.

Sin embargo, fue objetado por la defensa de los hermanos Espaillat, la cual argumentó que la petición no tenía sustento normativo. “Esto es ajeno, no es propio de la audiencia preliminar”, afirmó la defensa de los Espaillat.

“Nos vamos a oponer no porque le tengamos temor a ese testigo, eso habrá tiempo de más, habrá tiempo de más. El señor Adames no puede venir a hablar técnicamente aquí de una calificación jurídica, no puede hablar técnicamente de un peritaje porque no es ingeniero, viene a una narrativa con una sola intención, de que el juicio sea público, oral y contradictorio”, dijo Miguel Valerio, abogado de Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado Raymundo Mejía explicó que no permitió que ninguna de las partes reproduzcan testimonios debido a que es una labor exclusiva que le corresponde al tribunal de fondo.

“El señor (Gregory) Adames es víctima y va a declarar cuando le toque, pero no como testigo de ninguna de las partes”, apuntó el juez.

“Yo no puedo permitir que se desnaturalice esta audiencia, ni a ustedes ni a ellos les voy a recibir reproducción de testigos, y esa ha sido la coherencia de este tribunal. En toda la vida este juzgado de instrucción no escucha testigos.”, señaló.

El magistrado recesó la audiencia para el próximo lunes 27 de abril, debido a lo avanzado de la hora.