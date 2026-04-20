Pena de muerte o cadena perpetua sería el castigo para el rapero D4vd si es declarado culpable

El rapero estadounidense D4vd fue acusado el lunes del asesinato de una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en septiembre pasado en el maletero de un vehículo registrado a nombre del artista en Los Ángeles.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta múltiples cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, dijo a periodistas el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El cargo de asesinato va acompañado de circunstancias agravantes que incluyen "actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver", indicó Hochman.

Si es declarado culpable, Burke podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El cuerpo de Rivas Hernándeza fue encontrado descuartizado y en avanzado estado de descomposición dentro de un Tesla propiedad del cantante el 8 de septiembre, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

El cadáver de la adolescente fue descubierto en bolsas en el maletero delantero de un Tesla en un depósito municipal de Hollywood, después de que vecinos se quejaran de un olor nauseabundo.

El vehículo, matriculado a nombre de Burke en Texas, había estado aparcado en la exclusiva zona de Hollywood Hills durante casi un mes antes de que se lo llevara la grúa.

Rivas Hernández, que vivía en Lake Elsinore, al este de Los Ángeles, había sido reportada como desaparecida por su madre en 2024, cuando tenía 13 años.

Su relación con el rapero estaba sin embargo ampliamente documentada en las redes sociales.

"Romantic Homicide"

Estrella en ascenso del rap, D4vd se hizo famoso en 2022 cuando su tema "Romantic Homicide" tuvo un éxito fulgurante en TikTok.

La imputación se produce tras la detención del cantante el jueves pasado, después de siete meses de investigación.

Su defensa aseguró entonces que el cantante era inocente.

"Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni causó su muerte", señalaron en un comunicado las abogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

En su rueda de prensa del lunes, el fiscal de Los Ángeles no detalló las circunstancias en las que murió la joven.

Pero "existen pruebas materiales, así como pruebas forenses y digitales, que tenemos intención de presentar ante el tribunal para demostrar estos cargos más allá de toda duda razonable", insistió.

Según la investigación, la adolescente fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando se dirigía al domicilio de D4vd, en Hollywood Hills.

"Es la última vez que tuvimos la certeza de que estaba viva", explicó el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, al subrayar que la investigación había sido difícil.

"El considerable lapso de tiempo transcurrido entre su fallecimiento y el hallazgo (del cuerpo) provocó la degradación o desaparición de pruebas cruciales", destacó.

Videos muestran que Burke tiene un tatuaje en uno de sus dedos que coincide con el que dice "Shhh" que el forense del condado de Los Ángeles había revelado que Rivas Hérnandez tenía en el índice.

El hallazgo del cuerpo en septiembre obligó a D4vd a cancelar su gira mundial.