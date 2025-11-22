Imponen garantía económica de cinco millones de pesos a abogado acusado de estafa en SFM

El abogado Joel Carlo Román, acusado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de un entramado de estafa inmobiliaria y falsificación de documentos, en Cabarete. Se le impuso una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo dispuesta por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte.

La coerción implica, además, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 20 de cada mes ante la fiscalía.

Según indica la acusación, Román, junto a los demás implicados, habría utilizado las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A. para simular compras de inmuebles mediante promesas de venta, usando documentos falsificados y suplantación de identidad para obtener transferencias judiciales de títulos sin completar el pago.

La empresa SOSCAB 2010, S.R.L., figura como una de las víctimas presuntamente estafadas en una operación por US$530,000 sobre un terreno en Cabarete, de los cuales solo se habrían pagado US$25,000, además de otros afectados, lo que evidenciaría un patrón sistemático de actuación.

El Ministerio Público describió preliminarmente los hechos como asociación de malhechores, estafa, falsificación, uso de documentos públicos y privados y simulación de identidad, sustentado en contratos, actas notariales, poderes y actas de asamblea presuntamente falsificados, peritajes caligráficos y documentación mercantil alterada.

La parte querellante, representada por Félix Humberto Portes Núñez, María Guadalupe Marte y otros abogados, expresó su confianza en la justicia dominicana, resaltando que en el caso participaron varios profesionales del derecho y señalando a Joel Carlo Román como principal responsable del entramado.

En tal sentido, insistirán en que se establezcan las responsabilidades penales y civiles correspondientes.