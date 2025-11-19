Inicia traslado de internos de La Victoria al CCR Las Parras

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) inició este miércoles, el histórico traslado de los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

El titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, estuvo supervisando la aplicación de los protocolos y la logística del proceso, cuyo objetivo es reducir el hacinamiento crónico y abrir una nueva etapa de mejoras profundas en el tratamiento a los privados de libertad.

Santana Sánchez recordó que La Victoria, construida en 1952, fue diseñada originalmente para albergar a 1,700 internos, pero llegó a alojar hasta 9,300 personas en un ambiente que impacta gravemente la dignidad humana.

El director de la DGSPC indicó que, aunque el país intentó sustituir La Victoria durante los últimos 39 años, "no fue sino hasta ahora que se puede empezar a concretar este proceso del que todo el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso y, a la vez, vigilante de que en el futuro no se repita otra experiencia como la que hemos vivido con La Victoria”.

Santana Sánchez afirmó que este miércoles deberá quedar asentado en la historia dominicana como “el Día en que se inició el traslado de los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y eso debe ser un motivo de celebración, primero por la dignidad de las personas... y segundo porque este hecho no deja de ser un acto de reafirmación de la vida democrática, porque todos sabemos del triste pasado de ese recinto”.

“Con este paso se inicia el cierre definitivo de la cárcel de La Victoria, que a través de los años se ha constituido en una vergüenza de la sociedad dominicana y del sistema democrático”, sentenció.

Detalles de la Primera Fase

La primera etapa del CCR Las Parras, concluida por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), permitirá alojar a unos 2,400 internos en dos cuadrantes habilitados.

“Luego de este grupo de 300 vendrán 300 más hasta que completemos en muy poco tiempo los 2,400 correspondientes a la primera fase que nos está entregando el Ministerio de Viviendas y que se corresponde con los cuadrantes uno de alojamiento y cinco del área administrativa”, detalló Santana Sánchez.

Los privados de libertad que están ingresando a Las Parras fueron seleccionados por un equipo multidisciplinario que evaluó sus condiciones legales, conducta, habilidades y destrezas.

Este equipo mantiene comunicación constante con el Primer Catastro Penitenciario que desarrolla la Procuraduría General de la República con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), para identificar la condición legal y el estatus educativo y laboral de cada recluso.

Santana Sánchez agradeció el respaldo del Poder Ejecutivo, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y personalidades como Jorge Subero Isa (presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria) y los equipos técnicos del MIVED por su colaboración en este proceso.