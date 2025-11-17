Fuego consume almacén de Prodacom en Santiago

Un incendio afecta el almacén de la empresa de tecnología Prodacom, ubicada en la calle PH, próximo a la avenida Bartolomé Colón en Santiago.

Unas cinco unidades de bomberos intenta sofocar las llamas. El fuego inició minutos después de las 12:20 de este lunes.

Hasta el momento no se ha podido determinar la causa del incendio. A los miembros del Cuerpo de Bomberos, que están en el lugar, se le ha dificultado controlar las llamas, ya que los productos que se encuentran en el lugar son inflamables.

Un incendio afecta el almacén de la empresa de tecnología Prodacom.Onelio Domínguez