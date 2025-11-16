Hombre ultima a su madre y a su hermano durante conflicto familiar en Villa Mella

La Policía Nacional arrestó a un hombre tras este admitir haber causado la muerte de su madre y su hermano en un hecho registrado la mañana de este domingo en la comunidad de San Felipe, Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

Se trata de Daniel Moisés Cordero Rodríguez, de 30 años, quien se presentó de manera voluntaria al destacamento N-1 de la institución del orden, donde confesó haber atacado a sus parientes. De inmediato fue arrestado y se procedió a notificar a las unidades investigativas y de la Policía Científica.

Según las primeras investigaciones, la señora Anatalia Rodríguez, conocida como “Morena”, de 60 años, y su hijo Pedro Daniel Cordero Rodríguez, de 29, fueron atacados con un objeto contundente por su propio hijo y hermano, presuntamente motivado por conflictos familiares.

Los cuerpos fueron hallados alrededor de las 8:50 de la mañana dentro de su vivienda ubicada en la calle Respaldo La Gloria de la citada comunidad. Ambos presentaban heridas corto-contundentes en la región craneal, con fractura de cráneo.

Antecedentes penales

Un familiar cercano de la fallecida informó que el detenido había salido de prisión hace aproximadamente cinco meses por un caso de violación y desde entonces mostraba un comportamiento inusual.

Durante la inspección en la vivienda, la Policía Científica colectó dos barras de hierro ensangrentadas —una con empuñadura de madera y otra parcialmente doblada— que se presumen fueron utilizadas para cometer el doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios forenses correspondientes, mientras el detenido permanece bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público.