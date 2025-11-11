Paliza llama a la unidad nacional para erradicar infiltración del crimen organizado en la política

En relación a los recientes casos de figuras políticas y allegados vinculados al narcotráfico, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aclaró que esta práctica no es propia de bandos ni lealtades y que puede estar presente en cualquier organización política.

Al describirlo como una problemática social que busca la impunidad, notoriedad social y complicidad, descartó la necesidad de hacer comparaciones entre partidos políticos y más bien entre todos ofrecer soluciones para erradicarlo.

"Es un tema tan serio, tan estructural que requiere de una unidad nacional porque, más allá, quien se afecta no es un partido político en específico. Se afecta el Estado en sentido completo, se afecta la convivencia social y se afecta las futuras generaciones", expresó en el programa radial El Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5.

Tras una serie de revelaciones realizadas por el Listín Diario, se se informó la admisión del regidor del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez, en el tráfico internacional de cocaína.

Asimismo, el viernes pasado se conoció la participación del exesposo de Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el PRM, con supuestos vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ese país norteamericano lo pidió en extradición.

Paliza condenó severamente estas acciones advirtiendo que no quedarán exentos de castigo por las instituciones reguladoras.

“El que esté vinculado al narcotráfico en el PRM o cualquier otro partido político en el sistema ya conoce la suerte que correrán”, setenció el presidente del partido de gobierno.