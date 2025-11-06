Comunidad El Canal de Ocoa denuncia paralización de trabajos en proyecto de agua potable.

La Asociación de Productores Agrícolas de la comunidad El Canal de San José de Ocoa (APAC) denunció que desde hace meses se encuentran paralizados los trabajos del proyecto de abastecimiento de agua.

En una comunicación enviada al director de Proyecto Especial y a la presidencia del consejo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), el presidente de la organización, Salvador Díaz, expresó su profunda preocupación por la situación. Según dijo, los productores están sufriendo pérdidas significativas por la falta de agua para irrigar sus cultivos.

"La comunidad también se ve afectada en su totalidad al no tener acceso al servicio de agua para consumo humano", precisó.

En ese sentido, solicitó explicar las razones por las cuales el proyecto está paralizado.

"Con la paralización del proyecto, también los trabajos de reparación de la carretera son afectados", expresó Díaz.

En una comunicación, el Consorcio Peleg SRL destaca que da por finalizadas las prestaciones de los servicios brindados por el señor Luis Manuel Dotel Matos.

El motivo es por la conclusión de la primera etapa de la destacada obra, donde desarrollaba sus funciones como ingeniero residente.