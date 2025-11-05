CONANI toma custodia de niñas ingresadas en La Vega por “crisis” presentada en escuela de Jarabacoa

Los padres de cuatro menores de edad que permanecían ingresadas en un hospital de La Vega luego de una "crisis de nervios y taquicardia" que presentaron el pasado 28 de octubre mientras se encontraban en la escuela, denunciaron que las autoridades del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) se las llevaron, sin darles explicaciones ni razón de su paradero.

“Hoy llegó CONANI con cuatro policías y se las llevaron sin darnos alguna explicación, no sabemos dónde están, no nos dicen nada”, indicó una de las madres.

Explican que sus hijas fueron trasladas hacia La Vega hace cuatro días, luego de haber permanecido ingresadas en el Hospital Municipal Sra. Octavia Gautier de Vidal en Jarabacoa.

Indicaron que las pruebas de antidoping que les fueron realizadas, resultaron negativas a todas las sustancias narcóticas evaluadas, por lo que no entienden qué llevó a la Fiscalَía de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega a tomar la decisión de entregar a las menores a la custodia de CONANI.

“Duramos tres o cuatro días en el hospital de Jarabacoa, después que estaban bien la refirieron a La Vega, allá duraron cuatro días más, diciéndonos siempre que le iban a dar de alta, con un suero solamente por si se presentaba algo, diciéndonos que el fiscal era quien daba el alta”, dice uno de los padres.

“Hoy vinieron un contingente policial en dos patrullas con una mujer de CONANI, se las llevaron y hasta el sol de hoy no sabemos dónde están las niñas, a donde se las llevaron, no vemos razón de por qué se la llevaron”, agregó.

Expresaron sentirse extraños de que las niñas que fueron atendidas en La Vega desde el día que ocurrió el incidente, fueron dadas de alta, no obstante, todas las que estaban ingresadas en Jarabacoa, son quienes hoy están custodiadas por CONANI.

El incidente

Se recuerda que la tarde del martes 28 de octubre, 19 estudiantes del Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez fueron trasladados al hospital municipal Octavia Gautier de Vidal, luego de que presentaran repentinos ataques y crisis de origen aún no identificado.

La mayoría de las ingresadas fueron niñas que presentaban "crisis de nervios" y taquicardia.

"Nosotros como bomberos hemos trasladado alrededor de 12 niñas al hospital. Todas ellas con los mismos síntomas: estado de nervios y taquicardia, desmintiendo categóricamente rumores de que algunas niñas estuvieran vomitando sangre", explicó la coronel Aida Piña, intendente del Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa.

William Batista, comandante de departamento en Jarabacoa, señaló que la situación involucró a niñas de "diferentes aulas" y el elemento común es que el incidente ocurrió durante el recreo.