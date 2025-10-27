Gobierno llama a la vuelta a la “normalidad”

Luego de más de cinco días de lluvias torrenciales y con gran parte del país cerrado desde la tarde del miércoles, el gobierno hizo un llamado al retorno de la normalidad en gran parte del territorio nacional levantando las suspensiones de docencia y labores a partir del lunes.

Tras la quinta reunión de seguimiento a los efectos del paso del huracán Melissa del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, realizada en el Palacio Nacional, las autoridades reanudaron la docencia y las labores, tanto en el sector público y privado en todas las provincias del país a excepción de Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia, las cuales se mantienen bajo alerta roja y deberán seguir con las restricciones interpuestas desde el pasado miércoles.

"Así que a partir del día laborable de mañana, el país en su gran proporción y con la excepción de esas cuatro provincias que hemos mencionado, debe de ir entrando ya a la normalización de todas sus actividades. Esto no quiere decir que no hayan precipitaciones en algunas partes del país, pero ya tenemos que ir caminando hacia la normalidad. De todas maneras, el gobierno va a seguir ayudando a las poblaciones vulnerables y a las que también han sufrido daños. Vamos a ir en ayuda a las que han sufrido daños", exclamó el presidente Luis Abinader tras encabezar la reunión de seguimiento.

Comportamiento Ciudadano

Las autoridades reconocieron el comportamiento de la gran mayoría de los ciudadanos, que permitieron que las medidas tomadas desde el miércoles funcionaran.

"Por lo tanto, agradecemos también que la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas colaboraron con las medidas de prevención para minimizar como se han hecho los daños en términos generales", añadió el mandatario.

Se recuerda que durante varios de los días de lluvias se reportaron fiestas improvisadas en las calles de varios sectores, y ciudadanos "bañándose" en los charcos formados en las principales avenidas del país, situación que llevó a unidades de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas a patrullar las calles en búsqueda de prevenir ese tipo de situaciones.

El director general del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez, aseguró que "los pronósticos acertados" del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) permitieron mantener informada a la población de manera oportuna, logrando preservar la vida de los ciudadanos.

"Gracias a Dios y la ejecutoria del gobierno central hemos podido salvar vidas y propiedades, (con) una respuesta bastante organizada por parte de las instituciones gubernamentales con la alimentación…", expresó Méndez, igual durante la rueda de prensa.

Reporte de daños

El COE informó que unas 3,765 personas han sido desplazadas y evacuadas a zonas seguras producto de las incidencias del huracán Melissa. Como consecuencia de las lluvias, 753 viviendas han resultado afectadas. Hasta el último boletín, la entidad reportaba que unas 77 personas se encuentras alojadas en cuatro de los albergues abiertos por la Defensa Civil.

Las lluvias y vientos asociados al huracán han dañado una carretera y dos puentes, generando dificultades en la movilidad. Además, 48 comunidades permanecen incomunicadas debido a las condiciones adversas.

Por igual se informó que 542 mil usuarios fueron impactados de manera negativa por el fallo total registrados en 46 acueductos y algunos errores identificados en otros cinco conductos de agua.

Todavía se generarán lluvias

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, señaló que las lluvias por Melissa se extenderán en los próximos días, principalmente en la región del suroeste; actualmente el ya huracán categoría cuatro se ubica 167 kilómetros de Kingston, capital de Jamaica, país que será impactado por el fenómeno atmosférico entre lunes y martes.

Ceballos explicó que el temporal ciclónico se traslada hacia el oeste a una velocidad de siete kilómetros por hora, al tiempo que señaló que es ese "lento desplazamiento” lo que ha generado que aún se registren lluvias en el territorio dominicano.

Los niveles de alerta

Además de las cuatro demarcaciones que se encuentran bajo alerta roja, las provincias situadas en alerta amarilla son San José de Ocoa, Samaná, Azua, Dajabón, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Monte Cristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras que en verde se encuentran Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Seibo y Duarte.