Buscan adolescente desaparecido desde el jueves cuando salió a bañarse en la lluvia en SDE

La Defensa Civil informó que miembros de ese organismo trabajan en la búsqueda de un adolescente de 13 años, desaparecido desde ayer jueves.

El organismo precisó que el adolescente residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este, está desaparecido desde ayer, cuando salió a bañarse en medio de las lluvias provocadas por la tormenta Melissa.

Brigadistas de la Defensa Civil realizan la búsqueda en las inmediaciones de la Avenida España y partes costeras, según el comunicado colgado en redes sociales.

Santo Domingo es una de las provincias que se mantiene en alerta roja debido al paso de este fenómeno, así como Barahona, San Cristóbal, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En tanto, las clasificadas como verde son Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Podría convertirse en huracán

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) prevé que para el domingo la tormenta tropical Melissa se convierta en un “huracán mayor”.

Para este viernes, el fenómeno se encuentra a 260 km al sur-sureste de Kingston y a 445 km al suroeste de Puerto Príncipe.

Melissa traerá días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas".