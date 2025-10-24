Juan Manuel Méndez: “En 20 años nunca había visto una tormenta tan errática como Melissa”

El general retirado Juan Manuel Méndez dijo que en los 20 años que tiene al frente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), nunca había visto un fenómeno natural con un comportamiento tan errático como la tormenta Melissa, que tiene varios días afectando a la República Dominicana, con tendencia a causar más inundaciones.

Méndez llama a la población a no descuidarse, que Melissa tiene este viernes un comportamiento más errático que ayer y con suelos tan saturados, al acercarse a Haití, dejará más inundaciones en territorio dominicano.

"Ese evento se está acercando más hacia la parte de Haití y, por ende, las lluvias se van a sentir más en nuestro territorio, porque la misma están en el cuadrante este del evento. Eso es lo que tenemos que estar pendiente, bastante pendiente de eso, porque…,si usted tiene los suelos saturados, todo lo que caiga de ahora en adelante se convierte en correntía superficial, todo va a fluir de una manera tal que, si teníamos inundaciones con 2 horas o 3 horas de lluvia, ahora en media hora que le caiga un aguacerito, vamos a tener lo que vimos ayer” explicó.

Méndez se mostró preocupado y reiteró la suplica a la población de estar pendiente a los boletines oficiales y a no desafiar el peligro.

“Es que en lo que yo tengo, los 20 años que yo tengo aquí al frente del Centro de Operaciones de Emergencia, no había visto eso. No lo había visto. Entonces, ese comportamiento de ese evento, la forma en que ahora está comportándose y hacia dónde va, eso, eh, con sinceridad, nos preocupa. Entonces, esa preocupación queremos pasársela a la población para que se queden en sus casas”.

Este llamado es los que viven en las provincias en alerta roja y amarilla y al resto del país que estén bastante pendiente, porque las lluvias continuarán por varios días y eso hay que tenerlo bastante pendiente, hay que tener mucho cuidado.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ha colocado a 12 provincias en alerta roja, en esta lista se encuentran Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En tanto, las clasificadas como verde son Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.