COE: 1,010 personas han sido desplazadas por las lluvias de la tormenta Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que la tormenta tropical Melissa ha provocado daños en al menos 202 viviendas que han resultado afectadas y otras 12 terminaron parcialmente dañadas.

Como consecuencia de los estragos de las lluvias, 1,010 personas han sido desplazadas y evacuadas a zonas seguras, según informaron las autoridades.

Las lluvias y vientos asociados a la tormenta han dañado una carretera y un puente, generando dificultades en la movilidad. Además, 28 comunidades permanecen incomunicadas debido a las condiciones adversas.

Para atender a los afectados, se mantienen activos cuatro albergues oficiales donde se resguardan 61 personas.

El Centro de Operaciones de Emergencias instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos.

Esta mañana, el general Juan Manuel Méndez, director del COE, dijo que en sus 20 años de experiencia al frente de la institución nunca había visto un fenómeno tan errático como este.

"Ese evento se está acercando más hacia la parte de Haití y, por ende, las lluvias se van a sentir más en nuestro territorio, porque la misma están en el cuadrante este del evento. Eso es lo que tenemos que estar pendiente, bastante pendiente de eso, porque… si usted tiene los suelos saturados, todo lo que caiga de ahora en adelante se convierte en correntía superficial, todo va a fluir de una manera tal que, si teníamos inundaciones con 2 horas o 3 horas de lluvia, ahora en media hora que le caiga un aguacerito, vamos a tener lo que vimos ayer”, explicó el general retirado.

provincias en alerta

Las autoridades informaron que 12 provincias seguirán en alerta roja en el país, mientras que 11 se encuentran en advertencia amarilla. En verde hay tres demarcaciones.

Las provincias en alerta roja son La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata se suman a Santo Domingo, Distrito Nacional, San Sristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

En amarilla están La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.