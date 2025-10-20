Hallan a dos adolescentes sin vida dentro de un vehículo en Nagua

Los cuerpos de dos adolescentes, una hembra y un varón, fueron hallados sin vida este lunes en el interior de un vehículo, en el sector José Lucas, municipio de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo con las informaciones suministradas, una de las víctimas fue identificada como Joseuri Batista, hijo de un empresario de la comunidad. Mientras que la identidad de la adolescente aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Según versiones preliminares, los menores habrían llegado al lugar en horas de la madrugada, dejando el vehículo modelo Y-20 de color gris, encendido y fueron encontrados sin vida la mañana de este lunes, presuntamente a unos 600 metros de la residencia de Batista.

Al lugar se trasladaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para realizar el levantamiento de los cadáveres y recolectar las evidencias necesarias.

Asimismo, equipos forenses y de investigación se movilizaron para esclarecer las causas de las muertes. La Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones de lugar. En tanto, la comunidad se encuentra consternada y han mostrado su solidaridad con la familia Batista, ante la trágica pérdida.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial sobre las circunstancias de la muerte de estos dos jóvenes.