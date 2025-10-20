Se desploma fachada de sucursal de Banreservas en Salcedo

La mañana de este lunes se registró un desplome de la estructura metálica que sostenía los letreros de la sucursal del Banco de Reservas, en Salcedo.

No se registraron heridos tras el desplome y se logró asegurar el área, según se informó.

El colapso, ocurrido en una zona de alto tránsito, generó gran sorpresa entre transeúntes y clientes del banco.

Según informaciones obtenidas, al momento de abrir la puerta principal de la sucursal se constató que las estructuras metálicas se habían torcido debido a la presión del agua acumulada por las fuertes precipitaciones. Además, los plásticos del techo resultaron dañados, provocando el desprendimiento de varios fragmentos.

Ante la situación, una comisión técnica procedente de Santo Domingo se trasladó a Salcedo para evaluar los daños estructurales del edificio y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el funcionamiento normal de la entidad bancaria.

El director de la Defensa Civil en la zona, Francisco Javier Almanzar, explicó que el incidente fue consecuencia directa de las lluvias torrenciales que afectaron la zona, y aseguró que las autoridades locales ya están tomando las acciones correspondientes para evitar futuros riesgos.