Vecinos sobre tragedia en El Millón: “Era una familia muy unida, ahí no se oyó un escándalo nunca”

En un lamentable suceso ocurrido la mañana del domingo, Nelson Félix Miranda Hermida, de 79 años, le arrebató la vida a su esposa, Mayra Martínez Romero, de 65 años; y a su suegra Doris Romero, de 86 años, con un arma de fuego y posteriormente se suicidó.

El hecho se registró en su residencia ubicada en la calle Chicago, esquina 10, número 18, del sector El Millón, del Distrito Nacional, según el informe policial.

De acuerdo a opiniones de vecinos de la familia, esta es recordada como "unida", mientras que Nelson Miranda, el homicida-suicida, fue descrito como un "señor de bien".

Video Fidel Castillo, vecino.



"Era una familia muy unida, ahí no se oyó un escándalo nunca, y los que trabajan ahí, porque ellos tienen trabajadores, nunca tuvieron un problema. Se lo digo, son gente de bien. Estamos sorprendidos", expresó Fidel Castillo.

Nelson Miranda falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Marcelino Vélez Santana.

El arma utilizada fue una pistola marca Carandai, calibre 9 mm, serie G14143, color negro.

Policía nacional

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Miranda Hermida no era militar ni tenía registros penales.