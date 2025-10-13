PLD cuestiona funciones de la Cámara de Cuentas en el actual Gobierno

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó, en un conservatorio con la prensa, la "inercia" en la que supuestamente se ha mantenido la Cámara de Cuentas en el actual Gobierno del presidente Luis Abinader.

Miembros del partido morado señalaron que el órgano fiscalizador solo se limita a "escarbar" en el pasado mientras pasa por alto el "desorden administrativo" de este Gobierno.

"Lamentablemente, se trata de un órgano que no está cumpliendo con sus funciones, porque todo lo que pasa en una institución pública se supone que debe ser fiscalizado por la Cámara de Cuentas. Hay una serie de situaciones que se han ido presentando a lo largo de los años y, por la infuncionalidad de la anterior Cámara de Cuentas y por el interés de la actual Cámara de Cuentas de recoger solamente ciertos casos, es que se ha llegado al nivel de corrupción que se ha estado presentando", expresó el secretario jurídico del PLD, José Dantes Díaz.

Asimismo, aseguró que es una Cámara de Cuentas que se mantiene "comprometida con el poder", por lo que ignora los hechos presentes.

Además, el PLD aseguró que el rol de auditar que tiene la institución pública ha sido "desplazado por la mala práctica de filtrar investigaciones sobre funcionarios del gobierno anterior, en franca violación de los reglamentos de la institución, con la intención de instrumentar expedientes penales ante la opinión pública sin realizar las auditorías pertinentes".

La organización política también resaltó que de veintiocho auditorías contempladas en el Plan Anual de Auditoría de este año 2025, no se ha practicado ni siquiera una de esas.

Señaló que la auditoría al Seguro Nacional de Salud (Senasa) abarca los años 2023 y 2024, y que además incluye una "investigación especial" por un monto que supera los RD$75,550 millones.

También indicó que la auditoría al Ministerio de Educación va desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2023, y también incluye una investigación espacial requerida por la Procuraduría General de la República.

Además, señalaron otras más como la auditoría al Servicio Nacional de Salud (SNS); a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic); al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa); al Programa Supérate y al Comité Ejecutor de Infraestructura de Obras en Zonas Turísticas (Ceiztur).

De igual forma, señalaron que en la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han registrado más de 200 denuncias de corrupción, las mismas que fueron admitidas por la Dirección de Ética Gubernamental.