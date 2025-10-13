Accidentes de tránsitos cobran cinco vidas en el Cibao durante el fin de semana

Al menos cinco personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados en distintas provincias de la región del Cibao, durante este fin de semana.

La noche de este domingo, dos jóvenes oriundos de Veragua, Gaspar Hernández, identificados como Leonardo Álvarez García, de 26 años, y Antonio Martínez Leudón, perdieron la vida en un accidente de tránsito, ocurrido en la zona de Cabarete.

Uno de los cuerpos fue trasladado al Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, mientras que el otro quedó en la escena, en espera del levantamiento correspondiente por parte de las autoridades.

La misma noche de este domingo, dos jóvenes murieron en un accidente mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta, en la comunidad de Madeja, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Las víctimas fueron identificadas como Joan Salazar, de 22 años, y Lenny Jerez, de 17, ambos residentes en la referida comunidad. Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Joan Salazar de 22 años y Lenny Jerez de 17 años.Fuente Externa

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, donde familiares y allegados, consternados por la devastadora noticia, aguardaban la entrega de los fallecidos.

En tanto que en la Carretera Luperón La Isabela histórica, falleció el joven Jorge Luis Vásquez y su acompañante resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo, tras deslizarse en una curva la motocicleta en que se desplazaban en horas de la noche.

Asimismo, dos mujeres resultaron heridas y con roturas, luego de que perdieran el control de su vehículo e impactaran con un árbol, en la carretera Luperón-Imbert, tramo Arroyo Amargo.

Las accidentadas fueron identificadas como Winny Polanco, de 23 años de edad, y Gleidy Aracena, residentes en el sector Los Barrios, conocido también como Los Bojihitos, según el reporte policial.

Ambas recibieron las primeras atenciones, tanto del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 como del Hospital Pablo Morrobel Jiménez, del Municipio de Luperón, de donde fueron referidas al Hospital Ricardo Limardo, de la ciudad de Puerto Plata.