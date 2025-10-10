Se mantiene circulación activa de dos virus respiratorios

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública correspondiente a la semana 39 reveló que el Laboratorio Nacional de Referencia Doctor Defilló procesó 10 muestras respiratorias, confirmando la circulación activa de dos virus respiratorios.

La entidad detectó la circulación de Influenza B Victoria y Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

El Ministerio de Salud Pública aseguró que, a través de su sistema de vigilancia centinela, refuerza la detección temprana mediante diagnósticos de precisión en laboratorios y centros de salud, garantizando el acceso a tratamiento oportuno.

Por lo que recomendó cumplir con las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en personas sintomáticas, buena ventilación de espacios, evitar la automedicación y buscar atención médica ante síntomas respiratorios con el fin de disminuir los casos de contagios y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Desde la semana 1 del 2024 hasta la semana 39 de 2025, los datos oficiales del boletín epidemiológico indican que se han mantenido en circulación la influenza A (H1N1) pdm09, influenza A (H3N2), influenza B Victoria, adenovirus, coronavirus SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio, parainfluenza y metapneumovirus.

Malaria

Con relación a la malaria, a la fecha se han notificado un total de 746 casos confirmados en todo el territorio nacional, siendo los focos activos de Azua y San Juan los que mayor cantidad de casos reportan.

Hasta esta semana, el sexo más afectado es el masculino, con 527 casos, y afecta a personas de cualquier edad que estén expuestas, siendo el grupo de edad de 10 a 39 años los más afectados.

En lo que va del año no se han reportado casos de muertes por malaria.

La malaria es causada por la picadura de mosquitos infectados. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómitos y escalofríos.