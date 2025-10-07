Ramfis denuncia ataques en transmisiones de “Ramfis en Casa”

Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del partido Esperanza Democrática (PED), denunció que está recibiendo ataques “sistemático” contra sus transmisiones en vivo, especialmente las que realiza desde su domicilio bajo el formato “Ramfis en Casa”.

Aunque a través de una nota enviada, no especificó las interferencias que recibe su canal, asegura que el mismo ha “sido objeto de frecuentes interferencias y ataques cibernéticos en las últimas semanas”.

“Mi equipo de tecnología ya está emplazado a fondo para detectar y neutralizar estos ataques”, afirmó Ramfis, al añadir que no permitirá “que se silencie una plataforma donde expreso mis ideas y ejerzo mi derecho ciudadano a la crítica”.

Reiteró que continuará transmitiendo a pesar de los obstáculos y denunciando temas de gran sensibilidad pública como el escándalo de corrupción en Senasa, los apagones recurrentes que afectan a la ciudadanía y el manejo de los préstamos externos que el Gobierno ha autorizado recientemente.