Inespre impacta a cientos de personas de Gran Santo Domingo con su Ruta Alimentaria

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) impactó a cientos de personas residentes en las distintas demarcaciones de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional con grandes ofertas a través de su Ruta Alimentaria.

El viernes, tres bodegas móviles del organismo fueron colocadas en el Parque La Crayola, del kilómetro 28, en el municipio de Pedro Brand, Los multifamiliares del municipio Los Alcarrizos y el Parque Central de Hato Nuevo en Santo Domingo Oeste.

Al lugar llegaron decenas de personas desde las 8 de la mañana.

En tanto que, el sábado 4 de octubre la Ruta Alimentaria del Inespre llegó a la escuela a la Escuela Vitalina Mordan de Cruz en Andrés Boca Chica, al Parque Central del municipio de Guerra y al Play María del Mar, en Los Frailes del municipio Santo Domingo.

De igual forma el domingo 5 la iniciativa impactó a residentes de Santo Domingo Norte que acudieron al Control de Guaguas de Ponce en los Guaricanos y del Distrito Nacional con bodegas móviles instaladas en la avenida Albert Tomás, esquina General Sucre.

El director de la entidad, David Herrera, destacó el impacto que ha tenido el Ruta Alimentaria en las distintas demarcaciones donde se ha realizado.

Dijo que en el Gran Santo Domingo la población tuvo acceso a una amplia gama de alimentos a precios asequibles y aseguró que recorrerán todo el país con esa iniciativa.

Explicó que dentro de los productos ofertados están Pollos enteros de aproximadamente 4 libras a RD$200, cartón de huevos de 30 unidades RD$150, sacos de arroz selecto tipo B de 25 libras RD$700 y de 10 libras RD$300, una libra de ajo RD$120, dos libras de azúcar RD$60, fundas de 800 gramos de habichuelas RD$45, fundas de 800 gramos de habichuelas rojas a RD$50 y la unidad de plátanos a RD$3 y otra amplia gama de producto.

De su lado, el alcalde del municipio de Guerra, César Rojas, destacó el impacto que tiene este tipo de iniciativa en la población, por las ofertas que pone el Inespre a su disposición.

Durante el recorrido de supervisión de las ventas el director del Inespre estuvo acompañado del subdirector de la entidad, Ramón Francisco Toribio, Aníbal Rosario, director de Programas de la entidad gubernamental; Verolyn Fragoso De La Cruz, directora de Recursos Humanos y Joel Martínez, Barreiro, encargado de Presupuesto, entre otros funcionarios del órgano gubernamental.