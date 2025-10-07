Denuncian desaparición de dominicana que llegó deportada de Puerto Rico hace una semana

Con notable preocupación, Ulises Mercedes, denunció que desconoce el paradero de su madre, Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, quien fue deportada el pasado martes 30 de septiembre desde Puerto Rico hacia la República Dominicana y aún no saben nada de ella.

De acuerdo con su hijo, tras llegar al país, la mujer estuvo detenida en el Centro de Retención de Haina de la Dirección General de Migración (DGM) y supuestamente liberada el miércoles, sin que se conozca su paradero.

Mercedes narró a Listín Diario que tuvo conocimiento de la deportación de su madre por una llamada que su exesposo le realizó informándole del acontecimiento.

Comentó que al saber de lo sucedido, se desplazó al Centro de Retención de Haina donde le informaron que Báez habría llegado el martes al centro y se le concedió la libertad el miércoles, tras una persona firmar un documento que autorizaría su salida.

“Cuando fui a Haina, ellos me dijeron que ella había llegado el martes por la mañana y de ahí me enviaron a Santo Domingo a Migración y Pasaporte y allá me recibió el jefe de Migración, apellido Jiménez, y me estuvo diciendo que él iba a trabajar en el caso, pero que ya a ella le habían dado salida, y que una señora, según ellos dicen, de Cotuí, que tiene un hijo que vino con mi mamá, le presentaron el documento de ella para que lo firmara para ella poder salir”, narró Mercedes.

Indicó que, tras ponerse en contacto con la señora que habría firmado el documento que le concedería la salida a Ana Pérez, esta afirmó haber colocado su firma, pero que no se percató del contenido del mismo.

“La señora me dijo que a ella sí le dieron un documento para que lo firmara, pero que ella no leyó documentos ni nada, no se percató de lo que decía, solamente ella lo firmó por bondad y que a ella no le entregaron ninguna persona”, continuó explicando Mercedes.

Manifestó que este lunes, 6 de octubre, volvió al Centro de Retención en busca de respuestas, pero que las autoridades le indicaron que volviera este martes para mostrarle los videos de seguridad del centro, donde supuestamente muestran el “momento exacto en el que ella salió”.

“Ella tiene una semana de desaparecida, que no sabemos de ella después que llegó al país y la preocupación nos tiene mal y yo necesito saber de ella”, expresó.

Ulises Mercedes indicó que tanto él como su madre son oriundos de la provincia de El Seibo y, para contacto, se pueden comunicar al teléfono (829) 683 6407.