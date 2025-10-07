COE emite alerta verde para tres provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitió alerta verde para tres provincias, debido a las lluvias que se pronostican, por la incidencia de una onda tropical en Puerto Rico, y la inestabilidad degenerada por una vaguada.

En alerta verde están Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Mientras que el COE adviertes obre fuertes oleajes en la Costa Atlántica, por lo que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

“Se instruye a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a mar de fondo, posible rompientes y corrientes de resaca”.

Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde de este martes que “parches nubosos desprendidos de una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico llegan al territorio dominicano, esto se unirán a la inestabilidad generada por una vaguada para provocará nublados, aguaceros locales de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, El gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Valverde y otras localidades cercanas”. La actividad se reducirá durante la noche.

Da seguimiento a la tormenta Jerry

El Indomet informa que se mantiene vigilante a evolución de la recién formada tormenta tropical Jerry, la cual se ubica a unos 2036 km al Este/sureste de la parte de Las Antillas Menores, tiene vientos máximos sostenidos de 75kph y avanza hacia el oeste a 39kph.