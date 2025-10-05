¿Cuáles son las características que tiene la escultura de Atabey en Sosúa?

La estatua de Atabey que está en la bahía de Sosúa, provincia Puerto Plata, ha suscitado la atención de varios dominicanos, luego de la tentativa de retiro del mar aprobada por el ayuntamiento a solicitud de un sacerdote y un pastor.

¿Pero cuáles son las características de esta escultura? Es una figura arahuaca y taína de la que proceden los primeros habitantes de la isla; es una de las estatuas submarinas más grandes del Caribe, mide 16 pies de altura (aproximadamente 4.9 metros), representa a la diosa taína de la fertilidad, la luna y el agua dulce.

Fue colocada en el fondo del mar en marzo de 2023 a través de una colaboración de la Fundación Ecológica Maguá, Global Coralition y el Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de contribuir a la restauración ecológica.

Al momento de su colocación, contó con la asesoría de Mary Jean Infante e Irka Mateo, con relación a los aspectos antropológicos.

La estructura en acero y cemento especializado, pH neutro, sumergida en el fondo del mar, permite que se integre al entorno marino sin afectar la vida submarina.

También es un atractivo para los turistas que aman el buceo. Además, su diseño cumple una función ecológica esencial: sirve como sustrato para el crecimiento de corales, restaurando los arrecifes dañados y fomenta la biodiversidad local, así como el interés turístico, artístico y cultural.

Sin embargo, esta práctica es vista por el sector religioso como idolatría a dioses falsos.

La decisión por el Concejo de Regidores provocó debates en las redes sociales. Un grupo calificó la medida como una demostración de ignorancia, mientras que para otros se debe quitar "ese elemento extraño que atrae males al municipio". La propuesta es del sacerdote Johnny Espinal Castillo; y del pastor Sebero Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores, quienes calificaron la escultura como “idolatría”.

Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente dijo el ayuntamiento no tiene facultad para esta medida.