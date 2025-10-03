Médicos pensionados recibirán aumento salarial a partir de enero 2026

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que a partir del primero de enero de 2026 se les aplicará un aumento salarial a los médicos pensionados.

Waldo Ariel Suero, presidente del CDM, señaló que tras una reunión con el presidente Luis Abinader se llegó a un acuerdo de un aumento salarial que impactará a más de 4,500 médicos retirados conforme al salario que devengue.

Suero detalló que el pacto acordado entre el jefe del Estado y el gremio consiste en que aquellos pensionados cuyo sueldo oscile entre RD$50,000 y RD$75,000 verán su pensión subida a RD$75,000 mensuales, mientras aquellos que cobren entre RD$75,000 y RD$100,000 verán su pensión elevada hasta RD$100,000.

El dirigente gremial precisó que el aumento forma parte de lo contemplado en la Ley de Presupuesto del próximo año.

“Todos los médicos pensionados deben pasar a partir del próximo lunes a la sede central del Colegio Médico Dominicano a depositar copias de su cédula, soporte del salario que devengan y su número telefónico”, informó Suero en una rueda de prensa que se realizó en el segundo nivel del CDM rodeado de médicos pensionados.

Registro de los pensionados

Para formalizar el proceso, Suero indicó que se habilitaron dos listados en la sede gremial.

El listado verde corresponde a los pensionados que reciben entre RD$50,000 y RD$75,000, mientras que el rojo está destinado a quienes ganan entre RD$75,000 y RD$100,000.

Cada hoja requiere los datos personales del beneficiario, incluyendo nombre, número de cédula, teléfono y monto de la pensión actual.

El presidente del CMD valoró el esfuerzo del Gobierno en el acuerdo, señalando que constituye un avance significativo para el gremio, aunque evitó ofrecer detalles sobre posibles deudas pendientes entre el Estado y los médicos pensionados.