Consumidores rechazan propuesta de pagar 10% de propina a deliverys

La decisión de incluir en el artículo 228 del nuevo Código de Trabajo el pago obligatorio del 10% de la propina en los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, aun cuando los pedidos se realicen a través de plataformas digitales, ha generado rechazo entre consumidores, quienes calificaron la medida como “abusiva” y en “contra” del cliente.

El artículo 228 reafirma que los consumidores deben pagar un 10% de propina a favor de los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, bares y demás negocios regulados por el Ministerio de Turismo.

Sin embargo, la propuesta actual amplía esta obligación a los pedidos realizados de manera virtual, sin que el cliente haya recibido atención dentro del local.

Miguel Mejía, un consumidor que suele pedir a través de las diferentes plataformas digitales de comida, manifestó que no está bien el pago de propina sin estar consumiendo en el establecimiento comercial.

Consideró que la propina es un agrado del consumidor a la persona que le atendió. “Inclusive, de acuerdo a cómo fue atendido es que uno decide la cantidad que le va a dar de propina”, agregó Mejía.

“Entonces yo que pida un pica pollo por PedidosYa y me llegue todo estrujado, un servicio pésimo y también por ley tengo que premiarlo por eso, no”, reflexionó.

José Miguel, un motoconcho que esperaba pasajeros en el Centro de los Héroes y exempleado de un establecimiento de comida, con gestos de negación, consideró que no es una “acción correcta”, ya que, a su entender, no se debería cobrar propina si el cliente no acude directamente al establecimiento.

“Si quizás es que yo voy directamente ahí sí, porque está usando el lugar, pero no a través de las plataformas digitales”, afirmó.

Explicó que cuando trabajaba anteriormente en un establecimiento de comida rápida, el dinero nunca llegaba a los empleados, pero que por temor a perder el puesto guardaban silencio.

Otras consumidoras también expresaron su rechazo. Anabel Rodríguez sostuvo que la medida no es correcta. “No veo bien que se aplique un 10% sin yo estar en el establecimiento. Muchas veces no acudo al lugar por no pagar el dinero que tengo que dar de propina obligatoria”, precisó.

En tanto, Yokasti, quien se desplazaba apresurada por la zona, se detuvo para calificar la decisión como un “abuso del Gobierno”.

Con gesto de resignación, añadió: “Este Gobierno está robando por todos lados”.

Propina a los empleados

Aunque el artículo establece que el 10% de propina se destinará directamente a los empleados del establecimiento, varios consumidores coincidieron en que es una “farsa” y “una mentira disfrazada”.

Un señor que solo se identificó con el apellido Torres, sostuvo que la medida carece de transparencia y que sería más justo si fuera a los deliverys.

“Muchas veces los engañan con el dinero físico, ahora imagínese usted a través de las plataformas”, dijo con una sonrisa.