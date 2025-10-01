Realizan en Dajabón foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas en marketing

En la frontera también se habla de innovación, de servicio al cliente y de cómo las pequeñas ideas pueden transformarse en proyectos sostenibles.

Eso quedó demostrado en el Foro de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas en Marketing y Promoción, un encuentro donde comerciantes, emprendedores y líderes comunitarios de Dajabón se sentaron a conversar y aprender juntos.

Más que un evento formal, fue un espacio de colaboración y crecimiento colectivo, donde se abordaron estrategias de marketing adaptadas a nuestra realidad, la importancia de un trato cercano con el cliente y la necesidad de formalizar los negocios para dar pasos más firmes en el mercado.

El foro se desarrolló en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola con el respaldo del Ministerio de Industria y Comercio (MICM). Allí compartieron experiencias tres voces femeninas de distintos ámbitos: Carliry Rivas, Anny García y Lucía Claribel Torres presidenta de Ando en Dajabón.

La Agencia de Desarrollo Económico Territorial de Dajabón (ADETDA), con su liderazgo, visión y compromiso ha sabido impulsar de espacios como este, donde se valora el talento local y se generan oportunidades de formación.

Su trabajo constante se traduce en una provincia que hoy se organiza mejor, crece en capacidad empresarial y proyecta un futuro más competitivo.

“Lo que más valoro de este encuentro es que reafirma algo que siempre he creído: en Dajabón hay talento, pero necesitamos acompañarlo de preparación y organización" dijo Lucía Claribel Torres presidenta del proyecto Ando en Dajabón.

Agregó que la frontera "no solo es comercio; también es creatividad, sueños y proyectos que merecen respaldo. Salir de este foro con nuevas ideas y conexiones me deja claro que cuando nos reunimos, compartimos y aprendemos unos de otros, nuestro potencial se multiplica”.

Lucia Claribel indicó además que Dajabón no está esperando que el desarrollo llegue de afuera sino que lo está construyendo desde adentro, con su gente, con sus emprendedores y con el acompañamiento de instituciones como la ADETDA, que se ha convertido en un motor esencial para el crecimiento.