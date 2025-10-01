Encuentran sin vida a hombre que hirió a tiros a su expareja en Moca

Fue encontrado el cuerpo de Francisco Alberto López Salcedo, quien habría intentado quitarle la vida a tiros a su expareja el pasado domingo, en una plaza de Moca.

El cadáver de López Salcedo fue hallado en una finca de esta localidad y se presume, que el mismo se habría quitado la vida.

En tanto que la abogada de migración Katherine Ortiz González, quien el fin de semana resultó herida de gravedad por Francisco Alberto cuando intentaba abordar su vehículo en una reconocida plaza de la ciudad de Moca, se encuentra recuperándose dentro de su cuadro clínico.

El agresor tan pronto cometió el hecho emprendió la huida, hasta que fue encontrado sin vida.

La joven abogada especialista en temas migratorios permanece en un centro de salud con pronóstico reservado.