Abinader anuncia reconstrucción del mercado Hospedaje Yaque y construcción del "Mirador del Yaque"

El presidente Luis Abinader, anunció la reconstrucción del mercado Hospedaje Yaque, principal centro de abastos del Cibao, la construcción del proyecto Mirador del Yaque, conocida como Nueva York Chiquito y otros saneamientos.

El primer mandatario anunció que la obra tendrá un costo de RD$658 millones de pesos, que ya fueron depositados al ayuntamiento de Santiago, quien tiene a cargo la ejecución de la reconstrucción. Según informó de esa suma, aproximadamente un 70 % será destinado al Hospedaje Yaque y otra parte al saneamiento, incluyendo la cañada de Gurabo y el área conocida como “Nueva York Chiquito”, que será transformada en un parque.

“Es lo que le llaman aquí el Nueva York chiquito, que se va a convertir también en un parque y vamos a desarrabalizar parte de esa área que está al lado del río Yaque”, expresó el mandatario.

El presidente subrayó que se trata de “obras importantes, de una inversión media, pero que tienen un gran impacto en la comunidad de Santiago”, e informó que los recursos para iniciar el proyecto ya están disponibles. No obstante, insistió en que el diseño de la nueva infraestructura debe realizarse con la participación de todos los sectores vinculados al comercio en el mercado.

“Yo sí le pido a Ulises, le pido también a Hilda de Amaprosán y a todos los sectores que esto tiene que ser un diseño de consenso y que tiene que haber una inclusión de los pequeños comerciantes y de los medianos y grandes comerciantes. Esa es una solución que debe de incluirnos a todos”, enfatizó.

Abinader adelantó que, si la licitación se realiza en el plazo previsto, los trabajos podrían estar concluidos entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.

“Repito, esta era una promesa que era casi de la comunidad política durante décadas; la venimos a cumplir aquí y este anuncio, ya con los recursos depositados, lo que queremos es que haya un consenso de todo para que ese diseño incluya a todos los comerciantes”, manifestó.

El alcalde del municipio de Santiago, Ulises Rodríguez, calificó la visita del presidente como “histórica” por la trascendencia de la obra, debido a que “durante muchos años hemos estado esperando que se le ponga atención a este mercado, ya que aquí se procesan y comercializan la mayoría de los alimentos que consumimos, lo que tiene un impacto directo en la salud y en la vida social de nuestra gente”.

Rodríguez reveló, además, que los recursos para iniciar los trabajos ya fueron transferidos y destacó el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la ciudad.

“Esta obra era esperada por muchos años, porque este mercado estaba abandonado. Pero recuerden que el presidente Abinader se comprometió a poner la atención en Santiago, a impulsar su desarrollo, y dijo que quería una alcaldía que trabajara de la mano con él, y eso es lo que estamos haciendo hoy: trabajando juntos como un solo gobierno coordinado”, indicó.

El alcalde detalló que el nuevo Hospedaje Yaque será una construcción de tres niveles, diseñada para garantizar inclusión, espacio y la participación de todos los comerciantes que hacen vida en este importante centro de abastos.

Con este proyecto, tanto el Gobierno central como la alcaldía buscan no solo mejorar las condiciones del comercio en Santiago, sino también impulsar la economía regional y ofrecer un espacio seguro, limpio y digno para vendedores y consumidores.