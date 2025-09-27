Dos dominicanos son extraditados a EEUU por tráfico de fentanilo y cocaína

Este fin de semana las autoridades dominicanas a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron a dos dominicanos acusados de traficar con fentanilo y cocaína.

Según el comunicado de prensa de la institución, Starlin Alexander Valdez de los Santos (Dopeboy) y Edwin Rodríguez Grullón fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde abordaron un vuelo con destino a Estados Unidos.

Ambos fueron extraditados atendiendo a los decretos 479-25 y 463-25.

En el caso de Valdez de los Santos, se le acusa en un tribunal del Distrito de Nuevo Hampshire, de asociación delictuosa para distribuir y poseer sustancias controladas, específicamente fentanilo, en violación a varias secciones del título 21 del Código de Estados Unidos.

Mientras que Rodríguez Grullón, es requerido por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, bajo las acusaciones de asociación delictuosa, para distribuir y poseer, cinco kilogramos o más, de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

“Los dominicanos fueron detenidos en operativos de búsqueda y captura realizados en los meses de abril y agosto de 2025, en las provincias de Santiago y Peravia”, informaron las autoridades.