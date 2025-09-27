COE mantiene 25 provincias en alerta por incidencia indirecta del potencial ciclón #9

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta para 25 provincias, dado que los efectos indirectos del potencial ciclón tropical #9 seguirán generando lluvias en el país el fin de semana, y la descontinúa en seis.

Ya ninguna provincia está en alerta roja, en cambio en alerta amarilla están la Provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional San José de Ocoa, Azua, María trinidad Sánchez, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Peravia y Barahona.

En alerta verde figuran Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, San Pedro de Macorís, Independencia, Samaná, Santiago, Bahoruco, Duarte, El Seibo, La Romana, La Altagracia y Hato Mayor.

La entidad descontinúa el nivel de alerta verde para Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat y Puerto Plata.

En cuanto a las condiciones marítimas, recomienda a los operadores de embarcaciones, a tomar la debida precaución ante la visibilidad reducida por la actividad lluviosa que se presentará hacia el litoral caribeño y noreste del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que el sábado se esperan precipitaciones de intensidad variable con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia la costa caribeña, incluyendo a Santo Domingo.

Potencial ciclón #9

A la vez informa sobre la activa onda tropical, la cual se vigila ahora como el potencial ciclón tropical número 9 de la temporada. Este potencial ciclón tropical se ubica a 90 kilómetros al nor/noroeste de la porción más oriental de Cuba, posee vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h. "Debido a su posición geográfica, damos seguimiento continuo a este sistema meteorológico".