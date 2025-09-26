Familiares y amigos cercanos se reúnen para honras fúnebres de Guillermo Caram

Destacado por su carrera en el área de economía como exministro de Hacienda del país y antiguo gobernador del Banco Central, Guillermo Caram Herrera logró dejar una huella más profunda entre sus seres queridos, quienes lo describen con cualidades entrañables de su persona.

"En todos los momentos difíciles de mi vida siempre estuvo la presencia de él, siempre estuvo ahí independientemente de las circunstancias, el momento o la hora; para mí siempre estuvo", relató con cariño su sobrino Carlos Guerrero.

Adorado por sus seis hijas y su esposa, recordó con cariño cómo su figura siempre estuvo dedicada al amor y vocación a los suyos, describiéndolo como un padre de familia amoroso y leal.

Fallecido a la edad de 84 años debido a razones aún no especificadas, fue velado desde el día de ayer jueves 25 de septiembre en la funeraria Blandino, avenida Abraham Lincoln.

El acto de honras fúnebres fue realizado hoy viernes 26 de septiembre en el mismo salón y estuvo cargado de abrazos y lágrimas entre los presentes que servían de consuelo ante la inminente pérdida de su ser querido.

Al frente de su ataúd se encontraban su esposa e hijas, quienes entre sollozos y llantos reflejaban la falta que les haría Caram en su vida.

"Willy", apodo dado de forma cariñosa, fue mostrado mediante imágenes proyectadas que revelaban cada uno de los momentos más memorables que compartió con sus cercanos.

"Fue un estudioso, un investigador y uno de los dirigentes políticos que tenía la capacidad para interpretar la manera de pensar y de sentir de la gente. Un hombre bueno, sincero y desinteresado", manifestó Carlos Fernández, amigo del difunto.

Para Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), su legado permanecerá entre quienes lo conocieron y por todas las obras buenas que realizó.

"Este país necesita valores positivos y él fue un valor positivo para la nación", mencionó.

Su cuerpo, pautado en un principio a ser retirado hoy a la 1:00 de la tarde hacia el cementerio Cristo Redentor, será trasladado el día de mañana por motivo de las intensas lluvias.

Vida política

Con una larga trayectoria política, Caram fue además secretario de Finanzas en el Banco Central y contó con una participación activa en el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC).

Se designó como asesor del presidente Joaquín Balaguer en 1974 en Programas de Desarrollo y en 1986 como secretario técnico de la presidencia.

Sirvió también como catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en la Universidad APEC y en el Instituto de Periodismo Dominicano.