PN persigue a dos hombres que asaltaron y agredieron a un señor de avanzada edad en Santiago

La Policía Nacional informó que se encuentra tras la pista de dos individuos que en el día de ayer despojaron de sus pertenencias a un señor de avanzada edad, en una calle próxima al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad y, tras viralizarse en las redes sociales, llamó la atención de cientos de personas que solicitaron la acción inmediata de las autoridades.

La grabación muestra cómo dos hombres, a bordo de un vehículo, despojaron de sus pertenencias a un señor que, según se percibe, es de avanzada edad, cuando este iba caminando por los alrededores del centro de salud, en Santiago.

Los individuos detuvieron el vehículo y uno de ellos salió, aparentando en un inicio que ofrecería ayuda al señor. Sin embargo, segundos después se observa cómo lo agrede para despojarlo de sus pertenencias y luego huye del lugar.

La Policía Nacional informó a LISTÍN DIARIO que, a pesar de que no se ha realizado una denuncia formal, las autoridades se encuentran tras los delincuentes.