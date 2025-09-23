Paliza sobre apagón en AILA: no conoce la posición de Leonel y reitera es "inaceptable"

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo desconocer las críticas del expresidente Leonel Fernández sobre la falla eléctrica ocurrida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), y señaló que la que sí maneja es la del gobierno y el presidente Luis Abinader.

"No conozco la posición del presidente Fernández sobre este tema. Yo sí conozco la posición del Gobierno dominicano y del presidente Abinader. Esto es un hecho sencillamente inaceptable", afirmó el funcionario.

Subrayó que el apagón de unas nueve horas en el principal aeropuerto de Santo Domingo "manda un mensaje que no es el que nos identificamos".

El funcionario explicó que el caso está siendo manejado de manera institucional a través de la Comisión Aeroportuaria, presidida por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, con el objetivo de establecer las causas, aplicar correctivos e identificar responsabilidades.

Indicó además que el AILA opera bajo concesión y que la empresa administradora tiene obligaciones contractuales de lugar.

Paliza se refirió luego de que una periodista le preguntara sobre el tema en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional.

El apagón, originado en una seccionadora que distribuye la energía en la terminal, provocó retrasos, cancelaciones y un ambiente de caos en la principal puerta de entrada al país.

Desde Nueva York, Leonel Fernández había declarado que la avería constituye un "desprestigio internacional" para República Dominicana.

En tanto, el presidente Luis Abinader advirtió que, de confirmarse negligencia, "habrá consecuencias".

El lunes, Estrella anunció que convocó a los miembros de ese organismo para conocer en detalle el informe de los técnicos del Departamento Aeroportuario sobre la falla eléctrica.

La reunión también busca "establecer el nivel de responsabilidad de la empresa concesionaria Aerodom", según indicó Estrella en su cuenta de X.