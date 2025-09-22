Técnicos de Aerodom realizarán prueba en circuitos eléctricos del AILA

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), encargada de operar el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), anunció que luego de los fallos eléctricos producidos el domingo y la madrugada del lunes, realizarán pruebas en los circuitos eléctricos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Aerodom informó que esos trabajos podrían ocasionar varias “fluctuaciones puntuales” en “algunas áreas de la terminal”.

“Estas pruebas no afectarán las operaciones aéreas ni el procesamiento de los pasajeros hacia sus vuelos. Agradecemos la comprensión de todos nuestros usuarios”, reseña el comunicado.

Los trabajos se realizaran entre las 7:00 y 9:00 de la mañana de este martes.

En LA Semanal de este lunes, Abinader informó que indagarán cuales fueron las causas sobre las fallas eléctricas manifestó que se están investigando las posibles causas y que “si hubo negligencias, habrán consecuencias”.

“Situaciones como esa, para nuestro Gobierno, son totalmente inaceptables y estamos dándole seguimiento, y si hubo negligencia en ese caso, pues habrán consecuencias también”, acotó el gobernante.

Las declaraciones de Abinader se producen justo después de que el presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, pautara para este martes conocer “en detalle” el informe que contiene las causas sobre las fallas eléctricas registradas en el AILA.

De acuerdo por lo dicho por el también ministro de Obras Públicas en su cuenta de X, la reunión permitirá “establecer el nivel de responsabilidad Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom)”, empresa concesionaria encargada de administrar este puente aéreo hasta el año 2060, luego de que fuese extendido en 2023 por la actual gestión de Gobierno.

El director corporativo de Comunicación de Aerodom, Luis López, adelantó a LISTÍN DIARIO que los informes preliminares apuntan a que el problema se originó en una seccionadora, un equipo encargado de distribuir la energía en todo el edificio terminal.

Este domingo se produjo un apagón de unas nueve horas en el aeropuerto, lo que provocó retrasos de más de 20 vuelos y múltiples quejas en los pasajeros.