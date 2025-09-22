¡Otra vez! Condenan a Jairo González por segunda ocasión por estafa, esta vez a 8 años de prisión

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a ocho años de prisión a Jairo González, imputados junto a otras cuatro personas de dirigir un entramado fraudulento que estafó a particulares mediante estructuras comerciales y el uso de medios electrónicos.

El tribunal, presidido por Arlin Ventura e integrado por Milagros Ramírez y Leticia Martínez Noboa, dispuso que la pena impuesta sea cumplida en la cárcel de Najayo.

Asimismo, condenó a González al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público.

Mientras que Kelmin Santos Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión suspendida, de los cuales debe evitar consumir bebidas alcohólicas, residir en el mismo lugar, no usar armas de fuego, mantenerse bajo la vigilancia del juez de ejecución de la pena.

En tanto, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez fueron absueltos, tras el tribunal entender que no hay responsabilidad penal, puesto que demostraron que sólo eran empleados de la empresa que lideraba Jairo González.

Los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, Pelagio Alcántara, Lewina Tavarez, Miguel Pichardo y Margaret Cabrera, habían solicitado condenar a Jairo Joel González Durán a 20 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y su inhabilitación permanente para trabajar en el mercado de valores.

Asimismo, solicitaron condenar a Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, cada uno a 10 años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos y la inhabilitación permanente para el sector financiero y de valores.

En cuanto a Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez pidió una condena de 5 años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos y una inhabilitación por diez años para ocupar cargos en el mercado de valores.

Decomiso de bienes millonarios

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicitó el decomiso de una serie de bienes adquiridos presuntamente con el producto del delito.

La lista incluye un apartamento y una propiedad en un complejo turístico a nombre de Jairo Joel González Durán, dos unidades funcionales en un condominio de Santo Domingo, a nombre de Kelmin Santos Rodríguez, y cinco vehículos de lujo. Entre los vehículos se encuentran un Lamborghini Urus, un Audi Q8, un Chevrolet Tahoe y un Lincoln Navigator. Estos bienes serán destinados al Estado dominicano, con la posibilidad de indemnizar a las víctimas.