Policías custodian desprendimiento de concreto de una columna del Metro de Los Alcarrizos

Luego de que se difundiera un video en las redes sociales en que se observa un ciudadano quitar con las manos el concreto de una columna del Metro, en los trabajos de ampliación hacia Los Alcarrizos, esa parte de la obra además de ser tapada con hojas de zinc se encuentra vigilada por un miembros de la Policía Nacional.

Un equipo del Listín Diario se trasladó hasta el kilómetro 13 de la Autopista Duarte donde constató que el área de la columna que fue afectada permanece cubierta con una lona y láminas de zinc.

En el lugar también se observó la presencia de agentes policiales, quienes custodian la estructura perteneciente a la nueva línea del Metro de Santo Domingo, aún en proceso de construcción.

La columna está próxima a la estación que llevará el nombre “Prolongación 27 de Febrero”, una de las paradas proyectadas en la ampliación del sistema de transporte.

Atemorizados

Moradores y comerciantes del lugar expresaron su preocupación por el desprendimiento del material de concreto de la columna.

“Deberían tomar cartas en el asunto, porque es una cosa demasiado arriesgada”, expresó Mario Fortuna, morador del kilómetro 13 de la autopista Duarte. Agregó que se debe revisar la construcción para que no ocurra una tragedia.

“No queremos que pase una tragedia y luego se diga que eso se había hablado mucho”, sostuvo Fortuna.

Mientras que un comerciante identificado como Erick Mieses indicó que no quiere que ocurra otro suceso de muertes por negligencia de las autoridades.

Se recuerda que hace unos días la periodista Alicia Ortega realizó un reportaje en el que evidenciaba el deterioro en algunas áreas de la estructura por filtraciones.