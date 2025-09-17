Adocco rechaza “amenazas” de Milagros Ortiz Bosch hacia su presidente

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó este miércoles supuestas amenazas hechas por la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Boch, de someter a su presidente Julio César de la Rosa Tiburcio, a la justicia por difamación.

Asimismo, volvió a firmar que la funcionaria prevaricó al archivar denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por omisión de patrimonio en declaración jurada.

“Con la amenaza se pretende detener las denuncias de corrupción que la organización viene realizando”, leía parte de un comunicado de Adocco.

Igualmente, anunció que se han iniciado gestiones de Medidas Cautelares ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).