Wilson Gómez Ramírez llama a empresarios a actuar con sentido patriótico

El presidente delInstituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, cuestionó que los empresarios dominicanos prioricen el beneficio económico por encima del interés nacional y los exhortó a actuar con sentido patriótico en medio de la crisis haitiana.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el Consejo Económico y Social (CES) entregara al presidente Luis Abinader, a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, así como a representantes de la Comisión Ejecutiva del CES, el informe final con los consensos alcanzados en el “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana”.

Gómez Ramírez sostuvo que la entidad patriótica cree firmemente en la necesidad de que las autoridades actúen con el más alto sentido de responsabilidad en la aplicación de las leyes migratorias y laborales, como vía para garantizar el fortalecimiento institucional del país.

Manifestó que resulta impostergable que el presidente Abinader, en su rol de responsable de la seguridad del Estado y de la política internacional, enfrente con determinación la corrupción fronteriza y encabece una ofensiva diplomática enérgica para dar a conocer en el ámbito internacional los aportes extraordinarios que ha realizado el país en favor de Haití, así como la inexistencia de prácticas racistas, discriminatorias o xenofóbicas en la sociedad dominicana.

“Los empresarios dominicanos tienen que entender que son parte de este país. Ellos también deben sacrificarse por este país y deben incentivar a los dominicanos para que vayan a esos centros de trabajo”, expresó Gómez Ramírez.

Advirtió que una eventual situación de inestabilidad en el país impactaría de manera directa al sector empresarial, por lo que consideró necesario que asuman su rol con responsabilidad y patriotismo.

“A nosotros nos conviene la estabilidad, la seguridad”, afirmó, al tiempo que reiteró que la situación haitiana representa una amenaza para el territorio nacional.

Al ser consultado sobre si el informe podría contribuir a regularizar la mano de obra haitiana en la República Dominicana, señaló que el empresariado constituye uno de los factores de poder “más activos” y con mayor influencia en los gobiernos.

Asimismo, Wilson Gómez Ramírez, consideró de importancia que el CES propusiera la creación de un Observatorio Nacional de Migración Laboral, aunque puntualizó que su composición no debe limitarse a órganos estatales como los ministerios de Ministerio de Trabajo, Dirección General de Migración y Ministerio de Relaciones Exteriores, sino incluir también a instituciones de la vida civil, en especial aquellas de reconocida vocación patriótica.

Finalmente, Gómez Ramírez sostuvo que su labor está por encima de cualquier interés particular, a diferencia —dijo— del sector empresarial, que “ha procurado su beneficio económico”.