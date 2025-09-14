En caso Calamar, Lockward reitera que no dio dinero a exfuncionarios para la campaña

El abogado Ángel Lockward, uno de los implicados en el caso Calamar, en la continuación del juicio preliminar, se defendió de las acusaciones en su contra y reiteró que no conocía a los exfuncionarios Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.

El jurista pidió un turno a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para refutar las imputaciones en su contra formulada por el abogado Pablo Castillo.

Lockward reiteró declaraciones de julio de 2023, señalando que no dio dinero a ninguno de los exfuncionarios para la campaña, sino solo al presidente Luis Abinader.

En la audiencia del pasado jueves, varios querellantes, incluyendo abogados de las familias propietarias de los terrenos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), retiraron formalmente sus acusaciones contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward.

La decisión se produjo tras el debate legal y la exposición de las defensas.

Otros abogados querellantes, al analizar los argumentos del Ministerio Público sobre la propiedad, el valor y la forma de pago de los terrenos expropiados del AILA, coincidieron en que los pagos se realizaron conforme a la ley y que no existió desfalco.

En este contexto, representantes de las familias propietarias de los terrenos —entre ellos los abogados Moisés Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura, Navarro Rossis, Guillermo Victoria y Genaro Zapata— desistieron de sus querellas contra Donald Guerrero. Argumentaron que una revisión de las pruebas demostró que el Ministerio de Hacienda cumplió con sentencias de pago firmes y que no hubo complicidad con los exfuncionarios señalados.

De igual modo, se validaron los desistimientos presentados desde diciembre pasado por familiares de la familia Reyes, representados por José Cuevas, Marino Elsevif, Fernando López Nicasio y Eugenio de la Rosa, quienes retiraron las acusaciones contra Lockward.

El juicio continuará el próximo jueves con la exposición del abogado Braulio Castillo, representante de la familia Mota, que suscribió acuerdos con el Estado.

También otros representantes vinculados al caso del Parque del Este.