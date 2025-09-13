Ministro de Defensa garantiza seguridad en la frontera pese a inestabilidad en Haití

Pese a hechos violentos en Haití a manos de pandilleros, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, garantizó la seguridad de la frontera en el territorio dominicano, que está reforzada desde hace dos años.

“No hay que reforzar porque está reforzada de hace mucho tiempo, el presidente (Luis Abinader) lo ordenó hace más de dos años y se mantiene con los mismos niveles de seguridad, ¡permanente! El Ejército, el Cesfront y todos los organismos de seguridad desplegados en la frontera cumple cabalmente con nuestra misión”, manifestó el ministro.

Fernández Onofre, quien encabezó un amplio recorrido por la frontera de sur y norte, dijo que supervisaron las tropas desplegadas, verificando la listeza operacional de los soldados y viendo todos los dispositivos instalados desde Pedernales hasta Dajabón, velando así que los soldados puedan cumplir con su misión.

Muro Fronterizo

El ministro de Defensa indicó que de los 13 kilómetros de la segunda fase del muro fronterizo que serán construidos en Dajabón, hay 9 kilómetros desglosados y casi 4 kilómetros de relleno.

“Hemos sobrepasado la expectativa que teníamos, eso 13 kilómetros con Dios delante estarán listo como está previsto para el año próximo”, dijo Onofre.

Recorrido

El ministro de Defensa durante su recorrido por la frontera estuvo acompañado por los asesores del Poder Ejecutivo en materia policial, John Huvane y el comisionado para la reforma policial, Luis Ernesto García Hernández, también participaron el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD; y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general de brigada José Rodríguez Coste.

La jornada, que se desarrolló desde Pedernales hasta Dajabón, permitió inspeccionar los principales puntos de control y vigilancia, con el objetivo de constatar la situación de seguridad en la zona y verificar las acciones coordinadas que ejecutan las Fuerzas Armadas junto a otros organismos del Estado.